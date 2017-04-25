События

14:27 25.04.2017

Работы по подключению подстанции "Трехизбенка" планируют завершить к концу дня

Подключение подстанции "Трехизбенка" к электроснабжению планируется осуществить к концу дня, сообщил глава Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз.

"Провел оперативное совещание с руководителями структурных подразделений облгосадминистрации, энергетиками, представителями силового блока. В настоящее время ведутся работы по подключению ПС 35кВ "Трехизбенка", которые планируют завершить до конца этого дня", - написал он на странице в "Фейсбуке".

Ю.Гарбуз напомнил, что в ответ на полное прекращение перетоков электрической энергии на территорию ОРЛО боевики обесточили населенные пункты Трехизбенка, Кряковка, Калаус, Орехово-Донецкое на подконтрольной Украины части Луганской области (1680 абонентов).

"Решение о полном прекращении перетоков электроэнергии на временно неподконтрольную украинской власти территорию Луганской области, осуществляемое ООО "ЛЭО", было согласовано Министерством энергетики и угольной промышленности Украины по требованию ГП "Энергорынок" в связи с задолженностью со стороны ОРЛО за услуги электроснабжения в размере 6 млрд грн", - указал он.

Глава области также сообщил, что все магистральные линии электропередач взяты под усиленный контроль ВСУ и ГУ Нацполиции в Луганской области.

"В случае обострения ситуации отработаны резервные возможности обеспечения электроснабжения области", - добавил Ю.Гарбуз.

Как сообщалось, во вторник утром пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ) сообщила, что "обесточено линию 35кВ с неподконтрольной территории на п/с (подстанции – ИФ) "Трехизбенка". Без электроснабжения остались: Трехизбенка, Калаус, Орехово-Донецкое, Кряковка".

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