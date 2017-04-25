На складах в Балаклее от взрывоопасных предметов очищены 193 га

По состоянию на вторник саперы очистили от взрывоопасных предметов 193 га территории на складах боеприпасов в Балаклее (Харьковская обл.), сообщил начальник Главного управления оперативного обеспечения Вооруженных сил Украины Николай Кравчук.

"По состоянию на 25 апреля на территории складов группами разминирования очищено 193 га территории, поднято и транспортировано на площадку предварительного складирования более 32,8 тыс. единиц взрывоопасных предметов", - сказал он на брифинге во вторник.

Н.Кравчук добавил, что на данный момент уничтожено более 5 тыс. боеприпасов.

К ликвидации последствий пожара на складах боеприпасов в Балаклее привлечено более 100 военнослужащих инженерных подразделений и 31 единица техники. Всего на месте происшествия работает 18 групп разминирования, две группы разграждения и группа уничтожения боеприпасов.

Как сообщалось, 23 марта в Балаклее на территории военного арсенала Министерства обороны возник пожар с последующей детонацией боеприпасов и разлетом взрывоопасных предметов за пределы арсенала.

По информации Министерства здравоохранения, погиб один человек, 3 человека госпитализированы с травмами различных степеней тяжести.