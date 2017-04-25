События

14:14 25.04.2017

Вскоре все КПП на границе получат доступ к базам данных Интерпола, этой информацией должны располагать и полицейские

В ближайшее время пункты пропуска через границу Украины будут стопроцентно иметь доступ к банку данных Интерпола, но доступом к этой базе необходимо обеспечить и оперативных сотрудников Нацполиции, подчеркивают в МВД Украины.

На коллегии министерства с участием премьер-министра во вторник в Киеве руководитель Национального центрального бюро Интерпола в Украине Василий Неволя рассказал, что у пограничников в более 100 пунктах пропуска на госгранице Украины уже есть доступ к банкам данных Интерпола. Это значительно улучшает качество проверки информации по человеку, пересекающему украинскую границу.

В свою очередь, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обратил внимание на то, что доступ к базам данным Интерпола должен быть обеспечен на всех пунктах пропуска. На это В.Неволя заметил: "Мы на этом пути, чтобы в ближайшее время все необходимые пункты пересечения границы оборудовать этой техникой".

Глава украинского Бюро Интерпола подчеркнул, что эта база данных очень информативна - база разыскиваемых лиц, база похищенных документов и транспортных средств. Он выразил убеждение, что необходимо также предоставить доступ к ней подразделениям полиции, "когда оперативный сотрудник, патрульный экипаж будет иметь возможность напрямую входить в базы данных Генерального секретариата Интерпола".

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