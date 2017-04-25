Руководители трех худших по рейтингу облуправлений Нацполиции будут уволены по итогам 1-го полугодия - Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман анонсировал увольнение руководителей трех худших областных управлений Национальной полиции по результатам первого полугодия.

"Думаю, что нам нужно по результатам 1-го полугодия делать кадровые выводы. Если человек на месте (должным образом работает), задавайте вопросы, чем нужно помочь. Мы заработную плату увеличили, финансирование материально-технического обеспечения увеличили… Но мы хотим, чтобы в своих домах, на дорогах люди были в безопасности. Это можете сделать только вы на своих местах", - сказал В.Гройсман на расширенном заседании коллегии МВД, обращаясь к руководителям областных управлений, передает пресс-служба Кабмина.

Он также поручил по результатам первого полугодия сделать рейтинг областей, заметив, что "три (области), которые будут внизу (рейтинга), - этим руководителям пожать руку и сказать "до свидания".

"Единственное исключение, которое надо делать, - мы понимаем, какая сложная ситуация в зоне АТО: там совсем другая структура, другие вызовы, мы это понимаем", - добавил премьер.