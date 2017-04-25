События

13:48 25.04.2017

Подразделения полиции должны уже сейчас начать выполнение поставленных задач по безопасному проведению Евровидения – Князев

Подразделения украинской полиции, задействованные в мероприятиях по обеспечению безопасности и правопорядка международного песенного конкурса "Евровидение-2017" в Киеве, должны перейти к практической работе, а их руководству стоит откорректировать силы и средства для безопасного проведения конкурса, заявил глава Нацполиции Украины Сергей Князев.

"Практически все вопросы поддержания общественной безопасности возлагаются на полицию. Основная нагрузка, безусловно, ложится на столичную полицию. Вместе с тем к этой работе привлечены полицейские со всех регионов Украины", - сказал С.Князев на коллегии МВД Украины с участием премьер-министра Владимира Гройсмана во вторник в Киеве.

Он подчеркнул, что до начала песенного конкурса осталось меньше двух недель, поэтому полиции следует перейти к практической работе. С.Князев отметил, что руководителям соответствующих департаментов МВД и главку полиции Киева следует откорректировать численность сил и средств, которые будут привлекаться к обеспечению правопорядка.

"Требую от руководителей структурных подразделений Нацполиции, привлеченных к проведению песенного конкурса, активизировать работу по надлежащему выполнению поставленных задач", - сказал глава правоохранительного ведомства.

Международный песенный конкурс "Евровидение-2017" состоится в Киеве в Международном выставочном центре. Полуфиналы пройдут 9 и 11 мая, финал - 13 мая.

ВАЖНОЕ

В деле об убийстве экс-депутата Госдумы РФ Вороненкова есть позитивные сдвиги

В Украине потеплеет, но будет ветрено

В зоне ЧАЭС нашли мусор из Львова

По факту задержания у в/ч на Ривненщине журналистов ZIK идет следствие по признакам подготовки к диверсии

Сцена для Евровидения полностью готова

ПОСЛЕДНЕЕ

Консультативная миссия ЕС предлагает создать в Украине ведомство по защите свидетелей

Глава Одесской ОГА отчитался за первые 100 дней работы

Потерь среди бойцов ВСУ нет, боевики 21 раз открывали огонь по позициям сил АТО

В Киеве к Евровидению проведут фестиваль света и организуют спецлокацию для раненых бойцов АТО

Суд продлил на 2 месяца арест обвиняемой во взрыве в харьковском рок-пабе

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Кроссовки, кеды мужские на price.ua
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА