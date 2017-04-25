Консультативная миссия ЕС предлагает создать в Украине ведомство по защите свидетелей

Консультативная миссия Европейского Союза по реформированию сектора гражданской безопасности Украины считает целесообразным создание в Украине независимого ведомства по защите свидетелей.

"На данный момент в Украине не существует действующей программы защиты свидетелей, даже если сотрудники Нацполиции и СБУ обеспечивают личную охрану. Считаем, что Украина только выиграет, если в стране будет создано независимое ведомство по защите свидетелей, похожее в вопросах автономности деятельности в НАБУ", - цитирует пресс-служба Консультативной миссии ЕС руководителя операционного департамента КМЕС Удо Моллера.

По его словам, информация, которую могут предоставить бывшие преступники, может стать решающей для раскрытия преступления. "Но, поделившись показаниями, информаторы могут потребовать защиты", - указал У.Моллер.