События

12:48 25.04.2017

Глава Одесской ОГА отчитался за первые 100 дней работы

Глава Одесской облгосадминистрации Максим Степанов отчитался о первых 100 днях работы в этой должности.

В ходе презентации отчета о проделанной работе М.Степанов среди своих заслуг назвал восстановление управляемости областью, начало активной стадии ремонта автомобильных дорог в регионе, в том числе автодороги Одесса – Рени и повышение общего позитивного фона в экономике Одесской области.

В частности, он привел данные о том, что за время его работы в области на 8,7% вырос объем промпроизводства, на 14,3% - объем грузовых перевозок, в 1,7 раз – объем выполненных строительных работ. Отдельно М.Степанов остановился на росте доходов от Одесской таможни, которые по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли почти на 60%.

Глава ОГА также отметил, что сегодня в обладминистрации определены приоритетные инвестиционные проекты, проведены переговоры с более чем 20 иностранными и украинскими инвесторами, а также начаты переговоры с иностранными инвесторами относительно реализации 8 инвестиционных проектов общей стоимостью 200 млн долларов в сферах энергетики, сельского хозяйства и инфраструктуры.

Как сообщалось, 7 ноября 2016 года Михеил Саакашвили заявил об уходе с поста главы Одесской ОГА. 9 ноября Кабинет министров согласовал его увольнение с этой должности.

Вечером 9 ноября президент Украины Петр Порошенко своим указом уволил М.Саакашвили с должности главы Одесской облгосадминистрации, а также с должности своего внештатного советника.

12 января 2017 года П.Порошенко заявил, что принял решение назначить новым главой Одесской облгосадминистрации М.Степанова, который в конце 2016 года победил в конкурсе на занятие соответствующей должности.

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