События

12:42 25.04.2017

В Киеве к Евровидению проведут фестиваль света и организуют спецлокацию для раненых бойцов АТО

В Киеве к песенному конкурсу Евровидение-2017 подготовили шоу световых инсталляций и 3D-проекций на зданиях, а также специальную локацию для раненных украинских бойцов, которые проходят реабилитацию в столичном госпитале.

"Невероятно интересный проект будет проведен в Киеве впервые, благодаря Евровидению, - Kyiv Lights Fest. Для него были выбраны три основные локации, а именно Михайловская площадь с проекцией на Министерство иностранных дел Украины, также будет сделана проекция на здание Национального банка на Контрактовой площади, а также будет интересный проект на Почтовой площади с проекцией на Речной вокзал", - сообщила директор департамента культуры Киевской горгосадминистрации Диана Попова на пресс-конференции во вторник в Киеве.

В частности, фестиваль света медиа-искусств пройдет 12, 13 и 14 мая в Киеве.

Д.Попова также рассказала, что в столице будет организовано 5 "зон гостеприимства", благодаря чему туристы смогут ознакомиться с достопримечательностями города. Самая большая локация будет расположена на Софийской площади, где пройдет песенный фестиваль. На Контрактовой площади организуют фестиваль "Feel Ukraine" с украинскими товарами, еще одной локацией станет Почтовая площадь, где организуют ретроспективу исполнителей Евровидения, а также все желающие смогут спеть любую песню конкурса. На Троицкой площади Киевский театр оперетты покажет разнообразие европейских традиций через спектакли, кроме того, будет организована специальная локация для раненых бойцов - в Киевской крепости.

"Еще одной очень важной зоной станет зона, которая будет размещена в музее "Киевская крепость". Мы ее делали специально, понимая что это будет единственной возможностью для раненых бойцов, которые находятся в военном госпитале присоединиться к празднованию Евровидения в Киеве … Это будет то, что объединяет войну и мир", - отметила представитель КГГА.

Д.Попова также проинформировала, что 14 мая на этой локации будет проведен благотворительный фестиваль в поддержку военнослужащих, которые проходят службу в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе.

Кроме того, с 3 по 7 мая в пяти музеях и более чем в 12-ти галереях Киева будет проведен "Кyiv Art Week", который имеет целью продемонстрировать украинское и зарубежное искусство.

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