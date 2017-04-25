Шуфрич предлагает отменить запрет СБУ о въезде в Украину певицы Лолиты Милявской

В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления об обращении к Службе безопасности Украины относительно отмены решения о запрете въезда на территорию Украины гражданке Российской Федерации Лолите Милявской.

Автором проекта постановления является член депутатской фракции "Оппозиционный блок" Нестор Шуфрич.

Текст документа на сайте парламента пока отсутствует.

Как сообщалось, 23 апреля в пункте контроля железнодорожного сообщения "Конотоп" (Сумская обл.) украинские пограничники сняли с поезда Москва - Киев певицу Л.Милявскую в связи с запретом въезда в Украину на три года. Запрет Службы безопасности Украины связан с нарушением певицей законодательства Украины и посещении оккупированного Крыма через закрытые пункты пропуска.