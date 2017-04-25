По факту задержания у в/ч на Ривненщине журналистов ZIK идет следствие по признакам подготовки к диверсии

В Ривенской области в контролируемой зоне вблизи воинской части ВСУ местный житель заметил группу неизвестных лиц с техническими средствами для съемок и квадрокоптером и сообщил об этом командиру части, после чего военные задержали людей, в последствии оказавшихся журналисты телеканала ZIK, сообщает СБУ.

"Противодиверсионное военное подразделение оперативно прибыло на место, задержало неизвестных и вызвало сотрудников Службы безопасности Украины и Нацполиции. Сотрудникам спецслужбы задержанные представились как журналисты проекта "Дорогами войны" телеканала ZIK. Они якобы выполняли редакционное задание по съемке лесного массива и местного туристического объекта "Тоннель любви", - говорится в обнародованном во вторник сообщении пресс-центра СБ Украины.

По результатам осмотра места происшествия в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о совершении уголовного преступления по признакам подготовки к диверсии по ч.1 ст.14 (Подготовка к преступлению) и ст.113 (Диверсия) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственные действия.

"Служба безопасности Украины напоминает, что в связи с активизацией диверсионной деятельности российских спецслужб в стране усилены режимные мероприятия в районе военных объектов", - говорится в информации.

В этой связи в СБУ призвали граждан быть внимательными, сообщать о подозрительных лицах в непосредственной близости от военных объектов, с пониманием относиться к режимным ограничениям и беспрекословно выполнять требования военных патрулей.

"Выражаем особую благодарность за проявленную бдительность и активную гражданскую позицию местному жителю, который уже поощрен руководством Службы", - добавили в пресс-центре.

Как сообщалось, об инциденте с задержанием возле расположенной в Оржеве Ровенской области воинской части лиц, представившихся журналистами телеканала ZIK, 24 апреля вечером информировали пресс-служба ВСУ и правоохранительных органов.

Между тем, на сайте ZIK указано, что неподалеку поселка Оржев задержали съемочную группу программы военных расследований этого телеканала, ее автор и ведущий Андрей Стельмах находился там в командировке "с редакционным заданием". "Задержание проводили сотрудники Службы безопасности Украины по надуманному предлогу - проникновение на территорию режимного объекта в этой местности", - говорится в сообщении ZIK.