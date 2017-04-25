События

11:39 25.04.2017

Российские военные под прикрытием подготовки к параду осуществляют передислокацию и усиление позиций на Донбассе

Командование ВС РФ под прикрытием перемещения техники и личного состава подразделений соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ, предназначенных для участия в параде ко "Дню Победы", осуществляет тайную передислокацию и усиление передовых позиций на Донбассе, сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Как сказано во вторник в сообщении ГУР на странице в Фейсбуке, российское командование ввело запрет на увольнение с военной службы личного состава в отдельных соединениях и частях 1, 2 АК до 25 мая.

В районе н.п.Новоазовск российские СМИ готовят провокационные репортажи о "возможном наступлении сил АТО" (9 мая).

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