Работы по обустройству инфраструктуры для речного трамвая в Киеве близятся к финишу

В Киеве к международному песенному конкурсу Евровидение-2017 пустят речной трамвай, который свяжет правый и левый берега столицы, работы уже на завершающем этапе, сообщил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Алексей Резников.

"На сегодняшний день завершаются работы по обустройству там (на левом берегу - ИФ) причальной стенки для того, чтобы водный транспорт мог парковаться на левом берегу", - сказал он на пресс-конференции во вторник в Киеве.

А.Резников также отметил, что на данный момент маршрут следования такого речного транспорта еще не утвержден. "Мы до сих пор не знаем точного маршрута, связано это с тем, какое количество воды будет идти, в том числе с севера, какой уровень Днепра будет в этот момент", - уточнил замглавы КГГА.