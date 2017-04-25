События

10:48 25.04.2017

Работы по обустройству инфраструктуры для речного трамвая в Киеве близятся к финишу

В Киеве к международному песенному конкурсу Евровидение-2017 пустят речной трамвай, который свяжет правый и левый берега столицы, работы уже на завершающем этапе, сообщил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Алексей Резников.

"На сегодняшний день завершаются работы по обустройству там (на левом берегу - ИФ) причальной стенки для того, чтобы водный транспорт мог парковаться на левом берегу", - сказал он на пресс-конференции во вторник в Киеве.

А.Резников также отметил, что на данный момент маршрут следования такого речного транспорта еще не утвержден. "Мы до сих пор не знаем точного маршрута, связано это с тем, какое количество воды будет идти, в том числе с севера, какой уровень Днепра будет в этот момент", - уточнил замглавы КГГА.

ВАЖНОЕ

Сцена для Евровидения полностью готова

В Авдеевке электроснабжение восстановлено на 15%

За прошедшие сутки боевики 21 раз открывали огонь по позициям сил АТО

Луганск остался без электроснабжения

В проекте бюджета США на 2018 г. помощь Украине сократили почти на 70%

ПОСЛЕДНЕЕ

СБУ задержала в Одессе рекордную партию контрабандного амфетамина

В ОРЛО собираются снять постановочное видео для перекладывания вины за подрыв СММ ОБСЕ на ВСУ

Конфликт между бойцами "Азова" и студентами-иностранцами произошел в Мариуполе

Трансляция пресс-конференции на тему "Ежегодная оценка делового климата 2016"

Миллиардер Бернар Арно выкупит оставшуюся долю в Christian Dior за 12 млрд евро

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
продажа диванов на price.ua
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА