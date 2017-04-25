События

10:47 25.04.2017

СБУ задержала в Одессе рекордную партию контрабандного амфетамина

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с таможенниками изъяли в Одессе рекордную партию контрабандного амфетамина.

Как сообщает пресс-центр СБУ, правоохранители установили, что в Одесский морской порт прибыл контейнер с грузом обуви из одной из стран Средиземноморья. Среди товара, который направлялся в адрес одной из киевских фирм, было спрятано 180 кг психотропного вещества, известного под названием "каптагон".

"Украина использовалась как транзитная страна для доставки наркотиков заказчикам в одну из стран Ближнего Востока. Стоимость изъятого наркотика по ценам "черного рынка" составляет 6 млн долларов", - отметили в пресс-центре.

Оперативники СБУ задержали трех преступников при получении груза. Двоим из трех задержанных, которые являются иностранными гражданами, сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотиков) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.

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