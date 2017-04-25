В ОРЛО собираются снять постановочное видео для перекладывания вины за подрыв СММ ОБСЕ на ВСУ

Украинские военные получили оперативную информацию по планированию противником постановки боевого столкновения с участием якобы украинской ДРГ в Славяносербском районе Луганской области (ОРЛО) с последующим отходом "группы" на территорию, подконтрольную ВСУ.

"Российско-оккупационные войска планируют сделать постановочную видеосъемку отхода "украинской ДРГ" в районе населенного пункта Сокольники (Славяносербский р-н, Луганская обл.) - разведка штаба АТО", - говорится в сообщении, обнародованном во вторник утром на странице пресс-центра штаба АТО в "Фейсбуке".

В пресс-центре отмечают, что указанная инсценировка событий связана с подрывом автомобиля СММ ОБСЕ 23 апреля 2017г и попытками противника возложить вину за гибель и ранения международных наблюдателей на Вооруженные силы Украины.

Как сообщалось, 23 апреля около 10:17 в районе н.п.Пришиб Луганской области (ОРЛО) подорвался, предположительно на мине, автомобиль СММ ОБСЕ. По информации украинской стороны Совместного центра по контролю и координации (СЦКК), в указанное время по данным дежурных смен режим прекращения огня придерживался как с украинской стороны так и со стороны НВФ ОРЛО.

В пресс-службе СММ ОБСЕ сообщили, что при подрыве автомобиля один сотрудник Миссии погиб, а двое его коллег были доставлены на обследование в медицинское учреждение в Луганск. В результате чрезвычайного происшествия погиб гражданин США, ранения получили гражданка Германии и гражданин Чехии. Во вторник утром оба они были выписаны из больницы.

Пришиб - село, относится к Славяносербскому району Луганской области Украины. Де факто — с 2014 года населённый пункт контролируется "ЛНР". Село расположено на правом берегу реки Северский Донец. К северу от населённого пункта, по руслу Северского Донца, проходит линия разграничения сторон.