Конфликт между бойцами "Азова" и студентами-иностранцами произошел в Мариуполе

23 апреля на футбольном поле в Левобережном районе Мариуполя произошел конфликт между студентами-иностранцами и бойцами полка Нацгвардии "Азов", сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Украины в Донецкой области и отмечает, что по данному факту проводится проверка.

В обнародованном во вторник на странице областного главка полиции в Фейсбук сообщении отмечается, что информация о конфликте внесена в журнал Единого учета заявлений и сообщений граждан об уголовных правонарушениях и других событиях.

"По данному факту проводится проверка. Также по приказу заместителя начальника ГУНП в Донецкой области Вячеслава Аброськина начата служебная проверка в отношении работников Левобережного отделения полиции по мерам реагирования на конфликт", - говорится в информации.

В полиции не сообщили подробности, причины и последствия конфликта. Также нет упоминаний о событии в официальных страницах полка "Азов" в социальных сетях.