Миллиардер Бернар Арно выкупит оставшуюся долю в Christian Dior за 12 млрд евро

Французский миллиардер Бернар Арно намерен приобрести не принадлежащие ему 25,7% акций французского дома моды Christian Dior SE примерно за 12,1 млрд евро, говорится в пресс-релизе LVMH, которую также контролирует семья Арно.

Миллиардер предлагает 172 евро денежными средствами и 0,192 акции компании Hermes International за бумагу Christian Dior, что предполагает премию в 14,7% по сравнению с котировками на закрытие торгов в понедельник.

Кроме того, LVMH планирует выкупить у Dior бренд одежды Christian Dior Couture за 6,5 млрд евро, что в 15,6 раза превышает его EBITDA за 12 месяцев по 31 марта 2017 года.

Обе сделки единогласно одобрены руководством LVMH и Christian Dior.

Таким образом, структура правления обеих компаний значительно упростится. После завершения сделок, семья Арно будет владеть до 100% Christian Dior, которая контролирует LVMH (41% акций в целом и 56,8% голосующих акций), которой, в свою очередь, достанется бренд одежды Christian Dior Couture.

Кроме того, Б.Арно сможет частично избавиться от акций Hermes, приобретенных в 2014 году.

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton является крупнейшим в мире производителем предметов роскоши, включая аксессуары (Louis Vuitton и Fendi), коньяк, шампанское (Moet & Chandon, Dom Perignon, Veuve Cliquot и Krug), часы (TAG Heuer, Hublot, Zenith), ювелирные изделия (Bulgari, Chaumet, Fred, а также совместное предприятие с De Beers), одежду (Givenchy, Loewe, Marc Jacobs и т.д.), парфюмерию и косметику (Christian Dior, Guerlain, Givenchy, Kenzo, сеть магазинов Sephora). Число магазинов компании в мире превышает 3,8 тыс., количество сотрудников - более 120 тыс. человек, свыше 80% которых работают за пределами Франции.

Дом моды Christian Dior, основанный в 1947 году в Париже, выпускает одежду, парфюмерию и косметику, а также различные аксессуары.