События

07:26 25.04.2017

В Авдеевке электроснабжение восстановлено на 15% - ГСЧС

По состоянию на 7.00 вторника, 25 апреля, электроснабжение в Авдеевке (Донецкая область) частично восстановлено, Донецкая фильтровальная станция работает в штатном режиме, сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины.

"По состоянию на 7.00 25 апреля централизованное электроснабжение частично восстановлено, подключено около 15% города (осуществляется поочередное переподключение потребителей каждые 2 часа). На Донецкой фильтровальной станции электроснабжение восстановлено, вода населению подается в обычном режиме", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

ГСЧС обеспечивает генераторами объекты социальной инфраструктуры, не имеющие собственных резервных источников электропитания. Всего работает 12 генераторов различной мощности.

В аварийных работах задействованы 29 сотрудников ГСЧС и 13 единиц техники.

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