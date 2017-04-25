Землетрясение магнитудой 6,6 зафиксировано у побережья Чили

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло в акватории Тихого океана у побережья Чили в 12 км к северо-западу от города Винья-дель-Мар, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтайско-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр зафиксированного в 00:38 мск во вторник землетрясения имел координаты -32.91 градуса южной широты и -71.64 градуса западной долготы.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "опустошительное".

Как сообщалось, в воскресенье в этом же районе было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,8.