События

07:12 25.04.2017

Землетрясение магнитудой 6,6 зафиксировано у побережья Чили

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло в акватории Тихого океана у побережья Чили в 12 км к северо-западу от города Винья-дель-Мар, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтайско-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр зафиксированного в 00:38 мск во вторник землетрясения имел координаты -32.91 градуса южной широты и -71.64 градуса западной долготы.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "опустошительное".

Как сообщалось, в воскресенье в этом же районе было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,8.

ВАЖНОЕ

За прошедшие сутки боевики 21 раз открывали огонь по позициям сил АТО – штаб

Луганск остался без электроснабжения

В проекте бюджета США на 2018 г. помощь Украине сократили почти на 70% – СМИ

СММ ОБСЕ 25 апреля частично возобновит патрулирование в зоне АТО - Хуг

СММ ОБСЕ проведет внутреннее расследование ЧП с подрывом автомобиля в Луганской области

ПОСЛЕДНЕЕ

В Авдеевке электроснабжение восстановлено на 15% - ГСЧС

К сведению: о пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" на тему "Украинский рынок недвижимости в условиях экономического кризиса: результаты первого квартала 2017 года и прогнозы дальнейшего развития отрасли"

К сведению: о пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" на тему "Рейтинг деятельности губернаторов за первый квартал 2017 года"

К сведению: о пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина", посвященной II Украинскому форуму по обороне и безопасности

К сведению: о пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" на тему "Ежегодная оценка делового климата 2016"

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
женские кроссовки
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА