События

06:58 25.04.2017

К сведению: о пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" на тему "Украинский рынок недвижимости в условиях экономического кризиса: результаты первого квартала 2017 года и прогнозы дальнейшего развития отрасли"

Во вторник, 25 апреля, в 16.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется на тему "Украинский рынок недвижимости в условиях экономического кризиса: результаты первого квартала 2017 года и прогнозы дальнейшего развития отрасли". Участники: президент Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Юрий Пита, экс-президент Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Сергей Злыдень, председатель комитета Ассоциации специалистов по недвижимости Украины по статистике и аналитике Эдуард Бразас (ул. Рейтарская, 8/5-А). Аккредитация журналистов обязательна по электронной почте anna@a7-group.com, дополнительная информация по тел. (097) 576-31-93, (044) 516-46-61 или электронной почте pr@asnu.net.

ВАЖНОЕ

За прошедшие сутки боевики 21 раз открывали огонь по позициям сил АТО – штаб

Луганск остался без электроснабжения

В проекте бюджета США на 2018 г. помощь Украине сократили почти на 70% – СМИ

СММ ОБСЕ 25 апреля частично возобновит патрулирование в зоне АТО - Хуг

СММ ОБСЕ проведет внутреннее расследование ЧП с подрывом автомобиля в Луганской области

ПОСЛЕДНЕЕ

В Авдеевке электроснабжение восстановлено на 15% - ГСЧС

Землетрясение магнитудой 6,6 зафиксировано у побережья Чили

К сведению: о пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" на тему "Рейтинг деятельности губернаторов за первый квартал 2017 года"

К сведению: о пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина", посвященной II Украинскому форуму по обороне и безопасности

К сведению: о пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" на тему "Ежегодная оценка делового климата 2016"

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
http://price.ua
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА