К сведению: о пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" на тему "Украинский рынок недвижимости в условиях экономического кризиса: результаты первого квартала 2017 года и прогнозы дальнейшего развития отрасли"

Во вторник, 25 апреля, в 16.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется на тему "Украинский рынок недвижимости в условиях экономического кризиса: результаты первого квартала 2017 года и прогнозы дальнейшего развития отрасли". Участники: президент Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Юрий Пита, экс-президент Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Сергей Злыдень, председатель комитета Ассоциации специалистов по недвижимости Украины по статистике и аналитике Эдуард Бразас (ул. Рейтарская, 8/5-А). Аккредитация журналистов обязательна по электронной почте anna@a7-group.com, дополнительная информация по тел. (097) 576-31-93, (044) 516-46-61 или электронной почте pr@asnu.net.