К сведению: о пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина", посвященной II Украинскому форуму по обороне и безопасности

Во вторник, 25 апреля, в 13.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция, посвященная II Украинскому форуму по обороне и безопасности. Участники: первый заместитель министра обороны Украины Иван Руснак; исполнительный директор Лиги оборонных предприятий Украины Валентин Бадрак; член правления Ассоциации производителей вооружения и военной техники Украины Денис Кравченко; заместитель генерального директора по внешнеэкономической деятельности ГК "Укроборонпром" Денис Гурак (ул. Рейтарская, 8/5-А). Аккредитация журналистов обязательна по электронной почте anna@a7-group.com, дополнительная информация по тел. (044) 227-27-77, (063) 145-87-35.