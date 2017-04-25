За прошедшие сутки боевики 21 раз открывали огонь по позициям сил АТО – штаб

За прошедшие сутки боевики совершили 21 обстрел позиций Вооруженных сил Украины в зоне проведения антитеррористической операции, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Ситуация в районе проведения АТО остается контролируемой Вооруженными Силами Украины. За минувшие сутки российско-оккупационные войска 21 раз открывали огонь по позициям украинских защитников", – говорится в сообщении на странице штаба АТО в Фейсбук во вторник.

Центром огневого противостояния стало Приморское направление. Так, огнем 122-мм легкой переносной реактивной системы "Партизан" и вооружением БМП боевики накрывали украинские опорные пункты возле Широкино. Из вооружения БМП, зенитной установки ЗУ-23-2, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов они били по защитникам Марьинки. По защитникам Красногоровки били из противотанковых гранатометов, а по Водяному – из вооружения БМП и пулеметов крупных калибров. Морских пехотинцев возле Гнутово обстреливали из стрелкового оружия. В районе Марьинки действовали снайперы боевиков.

На Донецком направлении, из минометов калибра 82-мм, противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов боевики били по позициям ВСУ вблизи Авдеевки и Верхнеторецкого. Опорные пункты возле Троицкого и Песков накрывали огнем из противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

На Луганском направлении, огнем из стрелкового оружия боевики провоцировали защитников Новоалександровки.

"Военнослужащие сил АТО строго придерживались режима "Тишины" и огонь в ответ не открывали", отмечено в сообщении.