В АТО на взятке задержали офицера – прокуратура

В зоне проведения антитеррористической операции при получении взятки в $1,5 тыс. и 6 тыс. грн сотрудниками военной прокуратуры и Службы безопасности Украины задержан заместитель командира роты одной из бригад, сообщили в Управлении по связям с общественностью и средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины.

"Военной прокуратурой Луганского гарнизона совместно с работниками Службы безопасности Украины и Управления защиты экономики в Луганской области задержан заместитель командира роты одной из механизированных бригад за вымогательство неправомерной выгоды от гражданки Украины, которая является мамой подчиненного военнослужащего", – говорится в сообщении на сайте ведомства в понедельник.

Офицер требовал и получил от матери военнослужащего денежные средства в сумме $1,5 тыс. и 6 тыс грн за то, чтобы не сообщать в правоохранительные органы о совершении ее сыном правонарушения, а также за дальнейшее нормальное прохождение им военной службы.

Старшему лейтенанту объявлено подозрение о совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).

Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей.