В Киеве задержан "вор в законе" "Гела Тбилисский", решается вопрос его выдворения в РФ - правоохранители

В Киеве задержан "вор в законе" организовавший в украинской столице несколько преступных групп, которые на протяжении года занимались похищением автомобилей и кражами из машин. Решается вопрос о выдворении задержанного, сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции Украины в г.Киеве.

"51-летний гражданин России был коронован в 1996 году в Москве. В Киев приехал в прошлом году и создал несколько преступных групп, организовывал криминальные "сходки", поддерживал связь с "товарищами", которые живут вне закона. Также известно, что "Гела Тбилисский" поощрял молодежь участвовать в деятельности преступных групп. Установлено, что в Киеве, Николаеве и Херсоне "вор в законе" "крышевал" деятельность преступных групп, которые действовали по двум направлениям - кражи из автомобилей и завладения транспортными средствами", - рассказал начальник ГУ Нацполиции в г.Киеве Андрей Крищенко.

Задержали Джошуа Гелу, который в криминальном мире имеет прозвище "Гела Тбилисский", работники уголовного розыска во время "деловой" встречи в ресторане в центре украинской столицы.

По информации правоохранителей, в прошлом задержанный был неоднократно судим за тяжкие преступления (разбои, правонарушения связанные с незаконным оборотом наркотиков), поэтому хорошо знает уголовные традиции и живет по "понятиям".

При содействии правоохранителей мужчине сокращен срок пребывания в Украине. В настоящее время решается вопрос о выдворении "Гелы Тбилисского" в РФ с запретом въезда на три года.