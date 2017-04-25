События

01:37 25.04.2017

Спасатели ликвидировали пожар в студенческом общежитии, эвакуировав 49 человек – ГСЧС

В Камянце-Подольском Хмельницкой области во время тушения пожара в общежитии университета спасатели с помощью спецсредств эвакуировали 49 студентов, сообщили в Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в Хмельницкой области.

По сообщению спасателей, пожар возник в общежитии Подольского государственного аграрно-технического университета. Студенты, которые живут на верхних этажах, не смогли самостоятельно покинуть здание из-за задымления путей эвакуации. "Во время тушения пожара пожарные с помощью автолестницы спасли 7 человек, 42 - эвакуированы с верхних этажей общежития звеньями газодымозащитной службы. С нижних этажей самостоятельно вышли на свежий воздух 253 студента", – говорится в сообщении на сайте ведомства в понедельник вечером.

Информация о пожаре поступила в ГСЧС 17.35 понедельника.

Пожарные, прибывшие по вызову, установили, что горит комната на 4-м этаже общежития.

К тушению пожара были привлечены 25 спасателей и 4 единицы техники, которые ликвидировали его в 18.20.

Причины возникновения пожара устанавливаются.

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