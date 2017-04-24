События

22:52 24.04.2017

Боевики более часа обстреливали жилые кварталы Марьинки из минометов и БМП – штаб

Незаконные вооруженные формирования в понедельник обстреляли жилые кварталы Марьинки из минометов калибра 82-мм, и вооружения БМП, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Обстрел продолжался более часа. Установлено и подтверждено, что противник накрывал прифронтовую Марьинку из минометов калибра 82-мм и вооружения БМП. Повреждены дома мирных жителей по улицам Ленина и Орджоникидзе", – говорится в сообщении пресс-центра на странице в Фейсбуке в понедельник вечером.

По предварительной информации, потерь среди мирного населения нет.

Как сообщалось, в понедельник вечером, во время обстрела позиций сил АТО в районе населенного пункта Марьинка, под огонь боевиков попали жилые кварталы города.

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