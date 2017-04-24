Жебривский надеется на дополнительные 300-500 млн грн на строительство и капремонт дорог Донецкой области

Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский рассчитывает на получение во втором квартале дополнительно от 300 до 500 млн грн на строительство и капитальный ремонт дорог области.

"От 300 до 500 млн грн дополнительных средств рассчитываем привлечь во втором квартале на строительство и капитальный ремонт дорог Донецкой области. Это за счет перевыполнения поступлений по Донецкой таможне", - написал П.Жебривский на странице в Фейсбуке в понедельник.

Он указал, что с 1 января текущего года 50% от перевыполнения индикативных показателей поступлений таможенных платежей засчитывается в областные бюджеты на развитие дорог общего пользования. "В первом квартале благодаря этому нововведению мы уже дополнительно привлекли 34 млн грн", - добавил глава ОВГА.

По словам П.Жебривского, ранее он проводил ряд встреч с руководителями и владельцами крупных предприятий Донецкой области "на предмет того, чтобы растаможку они совершали здесь, а не на таможнях соседних областей". "Все они с пониманием восприняли такое предложение. Ждем результат", - подытожил он.