В Одесской области без электричества из-за непогоды оставались 16 населенных пунктов

Бригады "Одессаоблэнерго" не смогли из-за сильного ветра полностью выполнить ремонтные работы в Раздельнянском и Ширяевском районах Одесской области, поэтому по состоянию на понедельник без электроэнергии оставались 16 населенных пунктов региона.

Как сообщила пресс-служба Одесской облгосадминистрации, в общей сложности в результате непогоды 20-21 апреля в Одесской области остались без электричества 353 населенных пункта, упало 168 опор линий электропередач.

"Хочу выразить отдельную благодарность бригадам "Облэнерго". Я слышал, что есть нарекания из-за того, что с ними не было телефонной связи. Мы можем сколько угодно жаловаться, но мы видим результат. Все бригады "Облэнерго" находились на ликвидации последствий аварии. Я не думаю, что было бы лучше, если бы они сидели в сall-центре и что-то рассказывали", - приводит пресс-служба слова главы Одесской ОГА Максима Степанова.

Как сообщалось, в Одесской области 20-21 апреля аномально понизилась температура воздуха, в некоторых районах – до -2, пошел снег. В самой Одессе, преимущественно, шел сильный дождь. Все это сопровождалось ветром скоростью 20-25 м/с, с порывами до 30 м/с.