СБУ просит свидетелей подрыва машины СММ ОБСЕ в ОРЛО сообщить имеющуюся информацию

Служба безопасности Украины просит свидетелей теракта - подрыва автомобиля СММ ОБСЕ на неподконтрольной украинским властям территории Луганской области – сообщать следствию важную информацию.

"СБУ просит всех свидетелей террористического акта сообщить на условиях анонимности любую важную для следствия информацию по телефону "горячей линии" 0 800 501 482", - говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

Глава спецслужбы Василий Грицак поручил максимально быстро установить все обстоятельства преступления. "Служба гарантирует прозрачное и всестороннее расследование трагического факта", - подчеркнул он.

Как сообщалось, 23 апреля около 10:17 в районе н.п.Пришиб Луганской области (ОРЛО) подорвался, предположительно на мине, автомобиль СММ ОБСЕ. По информации украинской стороны Совместного центра по контролю и координации (СЦКК), в указанное время по данным дежурных смен режим прекращения огня придерживался как с украинской стороны так и со стороны НВФ ОРЛО.

Министр иностранных дел Австрии, председатель ОБСЕ Себастьян Курц сообщил, что в результате наезда на мину патрулем СММ ОБСЕ на Донбассе погиб один сотрудник Миссии и еще один получил ранения. По его словам, это происшествие нуждается в проведении тщательного расследования и привлечения к ответственности виновных.

Позже в пресс-службе СММ ОБСЕ уточнили, что при подрыве автомобиля СММ один сотрудник Миссии погиб, а двое его коллег были доставлены на обследование в медицинское учреждение.

При подрыве автомобиля миссии ОБСЕ погиб гражданин США, а ранения получили граждане Германии и Чехии.

Управление СБУ в Луганской области открыло уголовное производство по ч.3 ст.258 УК Украины (террористический акт, повлекший гибель человека) по факту подрыва автомобиля СММ ОБСЕ, прокуратура области контролирует ход расследования. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества или без таковой.