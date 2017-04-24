События

18:53 24.04.2017

В Германии число киберпреступлений выросло в 1,8 раза в 2016 году

В Германии в 2016 году был отмечен существенный рост киберпреступности.

Полиция зарегистрировала в прошлом году почти 82,65 тыс. преступлений с использованием интернет-технологий по сравнению с более 45,79 тыс. в 2015 году, сообщает Die Welt.

В тоже время раскрываемость подобных преступлений в целом также повысилась и достигла 38,7% против 32,8% в позапрошлом году.

Количество преступлений в сфере компьютерной информации (компьютерный саботаж) в 2016 году увеличилось на 25% - до 4,42 тыс. Законодательство ФРГ относит к сюда, в том числе, такие преступления, как DDoS-атаки, организуемые хакерами и способные вывести из строя компьютерные системы или сети.

При этом уровень раскрываемости этих преступлений снизился до 22,1% по сравнению с 26,7% в 2015 году, отмечает Deutsche Welle.

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