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18:34 24.04.2017

Открытие столичного велотрека запланировано на 20 мая – КГГА

Открытие после реконструкции киевского велотрека и центра велосипедной культуры, расположенного на ул. Б.Хмельницкого, 58, в Шевченковском районе города, запланировано на 20 мая 2017 года, сообщает Киевская горгосадминистрация (КГГА) в понедельник.

"Сейчас продолжаются финальные работы по восстановлению полотна велотрека с обустройством современного спортивного покрытия, завершена реконструкция административно-спортивного здания с обустройством помещений для нужд спортсменов (раздевалки, душевые, медпункт, тренажерный зал, сайклинг-студия, мастерская для ремонта, боксы для хранения велосипедов и т.д.), возобновлены трибуны для 280 зрителей", – говорится в сообщении.

КГГА уточняет, что также был построен подземный паркинг на 40 машиномест с возможностью парковки микроавтобусов.

"Благоустроена территория вокруг велотрека, создано общее общественное пространство с парком им. О.Гончара. К открытию в парке проведут ландшафтные работы и высадят зеленые насаждения", – цитируется в сообщении замглавы КГГА Александр Спасибко.

По его словам, в начале мая для жителей и гостей столицы после реконструкции откроется обновленная верхняя пешеходная часть Почтовой площади.

"До 1 мая завершаем комплекс работ на центральной части Почтовой площади. Кроме центрального прохода на Почтовую площадь будет также проход с тротуарной части Владимирского спуска через новую смотровую площадку – это расширит прогулочную зону к набережной Днепра", – отмечает А.Спасибко.

По его данным, сейчас на Почтовой площади также завершается строительство пандуса для прохода к Парковому мосту, проводится озеленение и благоустройство, восстанавливается работа фонтана, планируется организовать бесплатный Wi-Fi.

По распоряжению мэра на Почтовой площади позже планируется создать подземный археологический музей.

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