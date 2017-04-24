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18:30 24.04.2017

СММ ОБСЕ проведет внутреннее расследование ЧП с подрывом автомобиля в Луганской области

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ проведет внутреннее расследование инцидента с подрывом патруля миссии в воскресенье в Луганской области, в результате чего один наблюдатель погиб, двое ранены, сообщил первый заместитель главы СММ ОБСЕ Александр Хуг.

"Мы находимся на постоянной связи с украинскими властями. Но мы намерены провести свое внутреннее расследование. Мы также на связи с теми, кто фактически контролирует ситуацию на месте инцидента. Обо всех результатах мы проинформируем", - сказал он на брифинге в понедельник в Киеве.

А.Хуг подчеркнул, что приоритетом миссии остается безопасность ее наблюдателей.

"Наши наблюдатели используют средства персональной защиты в зоне патрулирования, наблюдатели, которые попали вчера в инцидент, также их использовали. Но сколько бы мер по снижению насилия мы не предприняли, те, кто настроен на насилие – найдет пути его применения", - подчеркнул первый замглавы СММ.

Он также добавил, что мины и взрывные устройства должны быть изъяты с территории Донецкой и Луганских областей.

"Насилие должно быть прекращено, а стороны должны выполнять свои обязательства в контексте безопасности. И не только безопасности наблюдателей, но и всех тех, кто сегодня живет в страхе за свою жизнь, потому что Минские соглашения не выполняются", - сказал А.Хуг.

Он особо подчеркнул, что виновные в инциденте должны понести наказание.

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