События

18:18 24.04.2017

Боевики уменьшили количество обстрелов позиций ВСУ в понедельник

Нарушая режим "тишины", подразделения боевиков продолжают провокационные обстрелы позиций Вооруженных сил Украины и с начала суток 9 раз открывали огонь по опорным пунктам украинских военных, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"На Донецком направлении, с использованием минометов калибра 82-мм, противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов противник обстрелял позиции вблизи Авдеевки", - говорится в сводке пресс-центра по состоянию на 18.00, обнародованной в понедельник в странице в Фейсбук.

На Приморском направлении, по опорным пунктам близ Широкино боевики применили 122-миллиметровую легкую переносную реактивную систему "Партизан" и стрелковое оружие. Из пулеметов крупного калибра боевики били по позициям у н.п.Водяное, а из стрелкового оружия вели огонь по защитникам Марьинки. Также в районе Марьинки действовали вражеские снайперы.

"Военнослужащие сил АТО строго придерживались режима "тишины"и огонь в ответ не "открывали", - говорится в сообщении.

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