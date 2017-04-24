В Луганской области руководство угольного предприятия уличено в хищении средств - СБУ

Руководство государственного угольного предприятия уличено в хищении денежных средств, сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины (СБУ).

"Правоохранители установили, что в течение 2016-2017 годов должностные лица закупили у аффилированных коммерческих структур устаревшее и бывшее в употреблении горношахтное оборудование по цене нового. Чиновники также реализовывали уголь более высокого качества по цене дешевой марки", - отмечается в сообщении.

По предварительным оценкам, злоумышленники нанесли ущерб государственному бюджету на более чем один миллион гривень.

Во время обысков на предприятии оперативники спецслужбы изъяли хозяйственную документацию, подтверждающую осуществление финансовых сделок чиновниками.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (хищение имущества).

Продолжается досудебное следствие.