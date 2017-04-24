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17:58 24.04.2017

И.о главы Дарницкой райадминистрации задержан по подозрению в растрате имущества – Кличко

Органы Государственной фискальной службы Украины задержали и.о. главы Дарницкой райгосадминистрации Василия Лозового по подозрению в злоупотреблении служебным положением, что стало причиной растраты имущества в особо крупных размерах, сообщает пресс-служба городского головы Виталия Кличко.

Комментируя это задержание, В.Кличко отметил: "Оценка этой ситуации может быть только одна - каждый человек, нарушающий закон, должен нести персональную ответственность по всей строгости законодательства"

По информации пресс-службы мэра, органы ГФС задержали и.о. главы Дарницкой райгосадминистрации В.Лозового по подозрению в злоупотреблении служебным положением, что привело к растрате имущества в особо крупных размерах. В частности, в ходе расследования уголовного производства установлено, что такие действия были совершены по предварительному сговору с группой лиц и привели к убыткам на сумму более 2,6 млн грн.

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