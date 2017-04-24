Турчинов возлагает ответственность за гибель наблюдателя ОБСЕ и ранение еще двух на руководство РФ

Секретарь СНБО Александр Турчинов считает, что ответственность за гибель наблюдателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и ранение еще двух ее представителей несет военно-политическое руководство РФ.

"Этот подрыв является спланированным терактом, направленным против миссии ОБСЕ на Донбассе. Полную ответственность за этот теракт несет военно-политическое руководство РФ, которое полностью контролирует оккупированную территорию Донбасса. Никакие действия гибридных войск не происходят без согласования с российским Генштабом", - цитирует А.Турчинова пресс-служба СНБО.

По его словам, автомобиль с наблюдателями подорвался на мине, заложенной боевиками. "Одной из задач, которую отрабатывали террористы во время подрыва автомобиля СММ ОБСЕ, – это приостановка патрулирования оккупированной территории для масштабного и неконтролируемого перемещения российского оружия и военной техники, с целью дальнейшей подготовки масштабных военных провокаций", - сказал А.Турчинов.

Он отметил, что о маршруте следования представителей миссии были предупреждены российские военные представители в СЦКК и подконтрольные им НВФ, которые предоставили соответствующие гарантии безопасности.

А.Турчинов назвал циничным заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о "необходимости искать виновных", поскольку виновные в этом находятся как раз в Кремле и несут полную ответственность за эту трагедию.

Как сообщалось, 23 апреля около 10:17 в районе н.п.Пришиб Луганской области (ОРЛО) подорвался, предположительно на мине, автомобиль СММ ОБСЕ. По информации украинской стороны Совместного центра по контролю и координации (СЦКК), в указанное время по данным дежурных смен режим прекращения огня придерживался как с украинской стороны, так и со стороны НВФ ОРЛО.

Министр иностранных дел Австрии, председатель ОБСЕ Себастьян Курц сообщил, что в результате наезда на мину патрулем СММ ОБСЕ на Донбассе погиб один сотрудник Миссии и еще один получил ранения. По его словам, это происшествие нуждается в проведении тщательного расследования и привлечения к ответственности виновных.

Позже в пресс-службе СММ ОБСЕ уточнили, что при подрыве автомобиля СММ один сотрудник Миссии погиб, а двое его коллег были доставлены на обследование в медицинское учреждение.