САП передала НАБУ дело по обогащению Ляшко

Специализированная антикоррупционная прокуратура передала в Национальное антикоррупционное бюро производству по подозрению в незаконном обогащении лидера парламентской фракции Радикальной партии Олега Ляшко.

"Из Антикоррупционной прокуратуры действительно поступило дело о незаконном обогащении. Но оно только поступило, я не готов сказать, что там происходит по тому делу", - сообщил директор НАБУ Артем Сытник на брифинге в понедельник в Киеве, отвечая на вопрос о доме О.Ляшко.