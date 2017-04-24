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16:17 24.04.2017

САП передала НАБУ дело по обогащению Ляшко

Специализированная антикоррупционная прокуратура передала в Национальное антикоррупционное бюро производству по подозрению в незаконном обогащении лидера парламентской фракции Радикальной партии Олега Ляшко.

"Из Антикоррупционной прокуратуры действительно поступило дело о незаконном обогащении. Но оно только поступило, я не готов сказать, что там происходит по тому делу", - сообщил директор НАБУ Артем Сытник на брифинге в понедельник в Киеве, отвечая на вопрос о доме О.Ляшко.

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