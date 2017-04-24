Полиция не обнаружила взрывчатки в здании Харьковского горсовета, где находился Гройсман

Полиция не обнаружила взрывчатки в магазине "Детский мир", прилегающем к Харьковскому городскому совету, где проходило заседание Ассоциации городов Украины (АГУ) с участием премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.

"Правоохранители эвакуировали 250 человек, провели тщательный осмотр 3 этажей здания и прилегающей территории, общей площадью 6012 кв. м. Никаких взрывных устройств или опасных веществ не обнаружено", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Национальной полиции в Харьковской области в понедельник.

Сейчас правоохранители проводят розыскные мероприятия, чтобы установить, кто сделал ложное сообщение о минировании.

Как сообщалось, в понедельник, 24 апреля, около 12:45 в полицию поступила информация о том, что в харьковском магазине "Детский мир" заложена взрывчатка.

"Детский мир" расположен в здании, примыкающем к Харьковскому горсовету. Когда поступила информация о минировании, в горсовете проходило заседание Ассоциации городов Украины с участием премьер-министра В.Гройсмана.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", заседание не прерывали.