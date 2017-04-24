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16:01 24.04.2017

Высший совет правосудия открыл дисциплинарное дело в отношении судьи Бобровника

Высший совет правосудия (ВСП) открыл дисциплинарное дело в отношении судьи Соломенского райсуда Киева Александра Бобровника.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе ВСП, дело ведет вторая дисциплинарная палата совета.

Дело открыто по жалобам Виталия Васильченко и Валерии Отченко.

Как сообщалось, на минувшей неделе судья Соломенского райсуда Киева А.Бобровник отпустил бывшего депутата Верховной Рады Николая Мартыненко под личное поручительство ряда народных депутатов, министра и замглавы ЦИК, отказав следствию в избрании меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 300 млн грн.

Ранее А.Бобровник рассматривал дело Романа Насирова об избрании отстраненному от выполнения обязанностей главы Государственной фискальной службы (ГФС) Украины Роману Насирову меры пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца с возможностью внесения залога в 100 млн грн. При этом адвокаты Р.Насирова ходатайствовали об отводе судьи.

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