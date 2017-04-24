События

15:48 24.04.2017

American Airlines отстранила угрожавшего пассажирам сотрудника

American Airlines временно отстранила от работы сотрудника после неприятного спора с пассажирами из-за детской коляски в Сан-Франциско.

"Мы видели видео и уже начали расследование для получения фактов, - заявила пресс-секретарь американского авиаперевозчика Лесли Скотт в письме The Washington Post. - То, что мы видим на этом видео, не отражает наших ценностей и того, как мы заботимся о наших клиентах".

Один из пассажиров рейса выложил в соцсети видео, на котором сотрудник American Airlines почти угрожает одному из пассажиров и грубит ему. Автор видео Сурейн Адьянтая объяснила, что до начала записи сотрудник авиаперевозчика силой забрал коляску у женщины с ребенком, ударив ее и почти задев ребенка, сообщает BBC.

На видеозаписи видна плачущая женщина с ребенком на руках и несколько членов экипажа, а также пассажиры, которые явно недовольны ситуацией и пытаются вмешаться в конфликт. Один из пассажиров особенно настойчиво пытается защитить женщину. Он также требует назвать ему имя сотрудника, который участвовал в конфликте.

Затем на записи появляется мужчина в форме American Airlines, который вступает в конфликт с мужчиной.

"Приятель, если бы ты сделал такое со мной, я бы тебя вырубил", - говорит ему пассажир. Сотрудник компании в ответ советует ему не вмешиваться, а затем кричит ему: "Давай, ударь меня!".

Затем сотрудник авиакомпании сообщает мужчине, что он даже не знает, в чем суть конфликта. А мужчина в ответ говорит, что ему все равно, так как сотрудник компании чуть было не ударил ребенка.

"Мы глубоко сожалеем, что причинили боль пассажиру и ее семье, а также любым другим клиентам, которые пострадали от этого инцидента", - говорится в сообщении American Airlines.

Рейс 591 осуществлялся из Сан-Франциско в Даллас/Форт-Уэрт. Пострадавшие женщина с ребенком затем вылетели другим рейсом из Далласа, причем авиакомпания пересадила их в первый класс.

ВАЖНОЕ

САП передала НАБУ дело по обогащению Ляшко

Директор НАБУ: в "записях Онищенко" нет серьезного наполнения

В Киеве отвергают причастность украинских военных к подрыву автомобиля СММ ОБСЕ в ОРЛО

Суд Молдовы на этой неделе рассмотрит апелляцию на домашний арест и выдачу Украине судьи Чауса – САП

Здание харьковского горсовета "заминировали" во время пребывания там Гройсмана

ПОСЛЕДНЕЕ

Полиция не обнаружила взрывчатки в здании Харьковского горсовета, где находился Гройсман

Суд по делу Кернеса перенесли на 15 мая – адвокат

Высший совет правосудия открыл дисциплинарное дело в отношении судьи Бобровника

Дизайнер Ford предлагает создать робота для выгуливания собак

Пасхальные праздники и поминальные дни на Донетчине прошли без нарушений общественного порядка – Аброськин

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
http://price.ua/catalog5655.html
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА