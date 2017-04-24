American Airlines отстранила угрожавшего пассажирам сотрудника

American Airlines временно отстранила от работы сотрудника после неприятного спора с пассажирами из-за детской коляски в Сан-Франциско.

"Мы видели видео и уже начали расследование для получения фактов, - заявила пресс-секретарь американского авиаперевозчика Лесли Скотт в письме The Washington Post. - То, что мы видим на этом видео, не отражает наших ценностей и того, как мы заботимся о наших клиентах".

Один из пассажиров рейса выложил в соцсети видео, на котором сотрудник American Airlines почти угрожает одному из пассажиров и грубит ему. Автор видео Сурейн Адьянтая объяснила, что до начала записи сотрудник авиаперевозчика силой забрал коляску у женщины с ребенком, ударив ее и почти задев ребенка, сообщает BBC.

На видеозаписи видна плачущая женщина с ребенком на руках и несколько членов экипажа, а также пассажиры, которые явно недовольны ситуацией и пытаются вмешаться в конфликт. Один из пассажиров особенно настойчиво пытается защитить женщину. Он также требует назвать ему имя сотрудника, который участвовал в конфликте.

Затем на записи появляется мужчина в форме American Airlines, который вступает в конфликт с мужчиной.

"Приятель, если бы ты сделал такое со мной, я бы тебя вырубил", - говорит ему пассажир. Сотрудник компании в ответ советует ему не вмешиваться, а затем кричит ему: "Давай, ударь меня!".

Затем сотрудник авиакомпании сообщает мужчине, что он даже не знает, в чем суть конфликта. А мужчина в ответ говорит, что ему все равно, так как сотрудник компании чуть было не ударил ребенка.

"Мы глубоко сожалеем, что причинили боль пассажиру и ее семье, а также любым другим клиентам, которые пострадали от этого инцидента", - говорится в сообщении American Airlines.

Рейс 591 осуществлялся из Сан-Франциско в Даллас/Форт-Уэрт. Пострадавшие женщина с ребенком затем вылетели другим рейсом из Далласа, причем авиакомпания пересадила их в первый класс.