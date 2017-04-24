Пасхальные праздники и поминальные дни на Донетчине прошли без нарушений общественного порядка – Аброськин

Благодаря усилиям сотрудников полиции Донецкой области, патрульной полиции и бойцов Нацгвардии пасхальные праздники и поминальные дни прошли без нарушений общественного порядка, сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

"Сегодня на утреннем оперативном совещании руководителей главка поблагодарил личный состав полиции Донецкой области, патрульной полиции и бойцов Нацгвардии за службу. Благодаря слаженной и ответственной работе каждого правоохранителя в Донецкой области пасхальные праздники и поминальные дни прошли без нарушений общественного порядка и удалось обеспечить безопасность мирных жителей. Также благодарен нашим гражданам за понимание важности мер безопасности", - написал В.Аброськин в своей странице в Фейсбук в понедельник.