В Киеве отвергают причастность украинских военных к подрыву автомобиля СММ ОБСЕ в ОРЛО

В Министерстве обороны Украины опровергают информацию представителей "ЛНР" о якобы причастности украинской диверсионной группы к подрыву автомобиля наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на неподконтрольной Киеву территории Луганской области вечером 23 апреля.

"Мы категорически опровергаем обвинения о якобы причастности к подрыву на мине автомобиля СММ ОБСЕ. В очередной раз подчеркиваем, что вся ответственность за эту трагедию лежит на боевиках. Напоминаю, что район, где произошел инцидент еще с лета 2014 года контролируется т.н. ЛНР", - сказал в понедельник агентству "Интерфакс-Украина" спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.

Он подчеркнул, что противник развернул антиукраинскую информационную кампанию. "И абсолютно понятно, что они будут обвинять нашу сторону в причастности для того, чтобы избежать ответственности за то, что произошло на их территории", - сказал А.Мотузяник. Спикер Минобороны подчеркнул, что в данном районе "нет и не может быть" украинских диверсионных групп. "Украинская сторона соблюдает Минские договоренности, кроме того СЦКК сообщал, что украинская сторона соблюдала "режим тишины" в день, когда произошел данный инцидент. Противник его также соблюдал", - отметил А.Мотузяник.

В Луганске представитель так называемой генеральной прокуратуры "ЛНР" заявил, что на месте подрыва экипажа СММ ОБСЕ в районе села Пришиб, была выявлена так называемая "лежка", организованная якобы украинской диверсионно-разведывательной группой. Он также заявил, что "диверсионная группа состояла из трех человек, старший группы - майор Сергей Голудзяк из состава 8-го полка Сил специальных операций ВСУ, а по тактике действий группы можно предположить, что ее готовили инструкторы из Германии и Польши".