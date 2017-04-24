Здание харьковского горсовета "заминировали" во время пребывания там Гройсмана

Аноним сообщил о заложенной взрывчатке в магазине в здании, примыкающем к городскому совету, в котором проходит заседание Ассоциации городов Украины (АГУ) с участием премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.

Как сообщает отдел коммуникаций ГУ Национальной полиции в Харьковской области, информация о том, что в магазине "Детский мир" в Харькове заложена взрывчатка, поступила в полицию в понедельник около 12:45.

"На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Шевченковского отдела милиции и работники взрывотехнического управления харьковской милиции. В настоящее время территорию заведения ограждена. Проводится эвакуация граждан", - говорится в сообщении.

"Детский мир" расположен в здании, примыкающем к Харьковскому горсовету. Когда поступила информация о минировании, в горсовете проходило заседание Ассоциации городов Украины с участием премьер-министра В.Гройсмана.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", из здания горсовета людей не эвакуировали, заседание не прерывали.