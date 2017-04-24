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14:53 24.04.2017

Могерини заявляет, что российские власти должны защищать права геев в Чечне

Глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила, что передала российской стороне сигнал о необходимости защиты собственных граждан, в том лиц числе нетрадиционной сексуальной ориентации в Чечне.

"Что касается вопроса о гей-сообществе в Чечне, то, да, мы передали российскому правительству, что это часть их обязанности - защищать своих граждан", - сказала она на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

"Мы считаем, что власти России несут прямую ответственность за защиту прав своих граждан", - добавила Ф.Могерини.

Она отметила, что обсуждала этот вопрос на переговорах с С.Лавровым.

В свою очередь, С. Лавров заявил, что подтвержденной информации о нарушениях прав представителей ЛГБТ-сообщества в Чеченской Республике нет, и призывают Евросоюз прежде чем выступать с осуждением, опираться на факты.

"Информации, которая подтверждала бы эти обвинения, пока мы окончательно не видели, но повторяю: нас заботит любое нарушение прав человека. Главное, чтобы эти обвинения подтверждались фактами и чтобы они не использовались в политических целях ", - подчеркнул он.

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