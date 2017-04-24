Возле Тернопольского горсовета произошла стычка митингующих и депутатов, пострадали два человека

В Тернополе сторонники партии ВО "Свободы" не пустили в здание городского совета депутатов, в результате чего пострадали два депутата, а сессия не состоялась, сообщает интернет-издание LB.ua со ссылкой на слова депутатов горсовета.

"Утром возле здания горсовета собралось несколько десятков митингующих. Они стояли с плакатами "Долой "тушек" из совета", "Предатель-депутат, сдай мандат" и т.д. Возле горсовета также были установлены несколько мусорных баков с фамилиями трех депутатов из фракции "Свобода" - Игоря Турского, Романа Навроцкого и Ивана Сороколита, которых несколько недель назад исключили из партии и фракции "Свободы"", - пишет издание в понедельник.

После словесной перепалки в депутатов начали швырять предметы и брызгать перцовым баллончиком. В результате пострадали двое депутатов от фракции БПП: Юрий Смакоуз (ему забрызгали лицо перцовым баллончиком) и Владимир Мисько (ему попали яйцом в глаз).

Митингом возле Тернопольского горсовета руководили, в частности, депутат облсовета от партии "Свобода" Богдан Бутковский, председатель облорганизации "Свободы" Олег Сиротюк, нардеп и представитель "Свободы" Михаил Головко. До начала сессии горсовета в здание вошли около 20 человек.

"Мэр на ситуацию не отреагировал. Люди просили его выйти на улицу, но он не вышел. К нему есть много вопросов, в частности исходя из того, что он не обеспечил безопасность для депутатов: в помещение зашло около 20 человек, охрана их пропустила. Значит, были какие-то договоренности", - отметил депутат Андрей Шкула.

Он считает, что причиной столкновения у стен горсовета стал конфликт внутри партии ВО "Свобода".

Как пояснил изданию LB.ua Иван Сороколит (один из депутатов, которого исключили из партии и фракции "Свободы"), причинами исключения стало голосование вопреки позиции фракции.

""Свобода" нам (троим депутатам - ред.) сообщила, что за отход от линии партии, за совершение около 100 нарушений (каких именно, мы не знаем) принято решение об исключении нас из партии. Мы готовы рассмотреть все нарушения, но нас не уведомляли, о чем конкретно идет речь", - сказал И.Сороколит.

Он отметил, что не намерен сдавать мандат, поскольку его избирали депутатом в округе и только избиратели имеют право отозвать депутата. "У меня есть обращения моих избирателей с подписями, что они расценят как предательство, если я сдам мандат", - добавил депутат.

Как отмечено на сайте ВО "Свобода", политисполком партии принял решение об исключении Р.Навроцкого, И.Турского и И.аСороколита 7 апреля 2017 года.

"Основанием для этого решения стал всеукраинский мониторинг депутатов-членов партии, результаты которого показали, что уже бывшие "свободовцы" в своих публичных выступлениях отходили от программных принципов партии и более 100 раз голосовали вопреки решению местной организации", - говорится в сообщении.