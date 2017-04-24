События

14:26 24.04.2017

Кучма призывает РФ повлиять на ОРЛО для тщательного расследования подрыва патруля СММ ОБСЕ и наказания виновных

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, второй президент Украины Леонид Кучма призвал Россию оказать влияние для проведения тщательного расследования подрыва патруля СММ ОБСЕ в неподконтрольном украинским властям районе Луганской области.

"Приношу свои глубокие соболезнования родным, близким и коллегам погибшего представителя СММ ОБСЕ. Убежден в необходимости тщательного расследования этого вопиющего инцидента; те, кто виноват в произошедшем, должны понести наказание. Призываю Россию оказать свое влияние в этом вопросе", - сказал Л.Кучма в комментарии журналистам в понедельник.

Он отметил, что украинская сторона в ТКГ постоянно высказывала беспокойство из-за агрессии к патрулям ОБСЕ на неподконтрольной Украине части Донбасса.

"Безопасность сотрудников миссии неоднократно становилась предметом обсуждения Трехсторонней контактной группы, украинская сторона постоянно высказывала свое беспокойство относительно агрессии по отношению к патрулям ОБСЕ, которые происходят на неподконтрольной Украине части Донбасса", - напомнил Л.Кучма.

Представитель Украины в ТКГ положительно оценил заявление главы СММ ОБСЕ на Донбассе Эртурула Апакана о том, что несмотря на трагедию, сотрудники миссии по-прежнему привержены выполнению своего мандата и содействию обеспечению мира.

"Я приветствую мужество и решимость главы СММ ОБСЕ Эртурула Апакана продолжить работу миссии в Украине. Безопасность – краеугольный камень для всего урегулирования ситуации на Донбассе, и инцидент в Луганской области в очередной раз подтвердил это", - сказал Л.Кучма.

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