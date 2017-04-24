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13:36 24.04.2017

Гройсман призвал местные власти активнее внедрять центры предоставления админуслуг

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал местные власти способствовать созданию центров предоставления административных услуг в формате "Прозрачного офиса".

В ходе заседания Ассоциации городов Украины в Харькове в понедельник В.Гройсман отметил, что принял участие в открытии нового центра предоставления административных услуг одного из районов, где жители города смогут быстро и качественно получить целый спектр услуг.

"Что нам необходимо сделать, это чтобы изменилось отношение к людям, стало более доброжелательным, это главное. Представьте себе то, что мы сегодня увидели с вами и представьте себе сегодня еще сотни или тысячи громад в Украине, в которых таких условий нет, а есть закрытые кабинеты, приставные стулья около этих кабинетов, на которых люди часами могут сидеть и ждать пока "его величество" чиновник предоставит ту или иную услугу. Это должно отойти в прошлое, мы должны с этим покончить и в этом вопросе поставить точку, но без вашего участия это сделать будет просто невозможно. Поэтому я бы хотел сегодня призвать всех вас уделить этому вопросу чрезвычайно серьезное внимание", - сказал премьер.

Он подчеркнул, что в местной власти есть лидеры, которые могут внедрить реформы на местах.

Как сообщалось, 8 августа 2016 года Кабинет министров одобрил реализацию на территории Днепра, Киева, Львова, Одессы и Харькова пилотных проектов по созданию центров предоставления административных и социальных услуг в формате "Прозрачный офис".

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