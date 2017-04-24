События

13:16 24.04.2017

Один украинский боец погиб, двое ранены в зоне АТО за минувшие сутки

Один украинский военнослужащий погиб, двое получили ранения в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе за минувшие сутки, подтвердил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"За минувшие сутки один украинский военный погиб, двое ранены", - сказал он на брифинге в понедельник в Киеве.

А.Мотузяник проинформировал, что за сутки на луганском направлении зафиксировано 8 обстрелов, в частности, в Попаснянском районе боевики вели огонь из минометов, гранатометов и пулеметов. В Станице Луганской и Валуйском противник применил бронетехнику. На донецком направлении самой горячей точкой была Светлодарская дуга, там по позициям сил АТО боевики выпустили 40 минометных мин. Также минометы НВФ применяли в районе Горловки и ДАП. Всего за сутки на этом направлении зафиксировано 11 обстрелов, 5 из них – с применением тяжелого вооружения. На мариупольском направлении обстрелы фиксировались в районе Марьинки и на участке Павлополь-Широкино. В районе Таранчука зафиксирован один обстрел. Боевики также применяли минометы, также велся снайперский огонь. Всего за сутки на мариупольском направлении зафиксировано 15 обстрелов.

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