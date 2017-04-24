Со вторника холод начнет отступать на восток и с запада пойдут теплые воздушные массы

В ближайшие сутки территория Украины окажется под влиянием поля повышенного атмосферного давления, холодный воздух будет постепенно отступать в восточном направлении, а днем с Западной Европы начнет перемещаться более теплая воздушная масса, сообщает в понедельник Укргидрометцентр.

В целом по стране во вторник, 25 апреля, без осадков, только ночью на крайнем востоке местами небольшой дождь. Ветер юго-западный, 7-12м/с, ночью в западных областях, днем на Правобережье местами порывы 15-20м/с, в Карпатах днем 25-30м/с. Ночью заморозки 0-5°, температура днем 13-18° тепла.

В Киеве – без осадков. Ветер юго-западный, 7-12м/с. Ночью заморозки 0-2°, температура днем 14-16° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 25 апреля самая высокая температура днем была 27,5 в 1943г., самая низкая ночью -1,5 в 1988г.

На 26 апреля в большинстве районов западных, днем и в Житомирской области дожди, местами грозы; на остальной территории без осадков. Ветер юго-западный, 7-12м/с, местами, кроме востока и Приазовья, порывы 15-20м/с.

Температура на Левобережье ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы местами заморозки 0-3°, днем 13-18° тепла; на остальной территории ночью 4-9°, днем 16-21°, на крайнем западе страны 11-16°.

В Киеве – без осадков. Ветер юго-западный, 7-12м/с, местами порывы 15-20м/с. Температура ночью 6-8° тепла, днем 18-20°.