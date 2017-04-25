События

10:30 25.04.2017

Трансляция пресс-конференции на тему "Ежегодная оценка делового климата 2016"

Во вторник, 25 апреля, в 11.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция экспертов Программы USAID "Лидерство в экономическом управлении" (USAID ЛЕВ), которые представят новые данные "Ежегодной оценки делового климата 2016" (Annual business climate assessment, ABCA). Участники: координатор аналитического компонента Программы USAID ЛЕВ, исполнительный директор Института экономических исследований и политических консультаций Оксана Кузякив; эксперт Программы USAID ЛЕВ, младший научный сотрудник Института экономических исследований и политических консультаций Виктория Беспалько; эксперт Программы USAID ЛЕВ, старший научный сотрудник Института экономических исследований и политических консультаций Ирина Федець, старший советник по экономическим вопросам Программы USAID ЛЕВ, председатель правления Института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский (ул. Рейтарская, 8/5-А). Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям. Дополнительная информация riznyk@ier.kiev.ua

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