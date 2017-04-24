"Марш равенства" пройдет в Киеве 18 июня – организаторы

"КиевПрайд2017" пройдет столице в июне и завершится "Маршем равенства" 18 июня, сообщила директор общественной организации "КиевПрайд" Руслана Панухник.

"КиевПрайд2017" состоит из двух частей – "недели прайда" и "Марша равенства". "КиевПрайд2017" пройдет 9-18 июня, марш станет завершением. Мы помним успех "Марша равенства" в 2016 году и поэтому не собираемся отходить от своих стандартов и приоритетов", - сообщила она на брифинге в понедельник в Киеве.

Р.Панухник подчеркнула, что "Марш равенства" – это большая правозащитная акция в центре города.

"Мы находимся в тесном взаимодействии с киевскими властями и Нацполицией. И мы убеждены, что наше мероприятие пройдет при должном обеспечении безопасности и правопорядка. О месте и времени мы сообщим за несколько дней до марша, ориентировочно все детали станут известны 14 июня", - подчеркнула директор организации.

Она отметила, что из нововведений этого года – увеличение маршрута данного марша.

"Многие участники прошлогоднего "Марша равенства" отмечали, что 750 м – это слишком короткая дистанция, в этом году мы увеличим ее вдвое. Мы также немного изменим маршрут. Кроме того, мы ожидаем, что участников будет больше", - рассказала Р.Панухник.